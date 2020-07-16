Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından Bundesliga ekibi Union Berlin ile anlaştığı ve antrenmanlara çıkmaya başladığı iddia edilen Max Kruse, Ibiza'dan tatil görüntüsü paylaşarak "Berlin'de hava çok güzel" dedi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği yıldız futbolcu Max Kruse, geçtiğimiz aylarda sarı-lacivertli takımla sözleşmesini feshetmiş ve ülkesi Almanya'ya geri dönmüştü.
Werder Bremen başka olmak üzere birçok Bundesliga ekibiyle ismi anılan Kruse'nin Union Berlin ile anlaşmaya vardığı ve antrenmanlara başladığı iddia edilmişti.
Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, transfer iddialarını ti'ye aldı. Instagram hikayesi'ne Ibiza'dan tatil görüntülerini ekleyen Max Kruse, "Berlin'de hava çok güzel" ifadelerini kullandı.
- 16.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Max Kruse transfer iddialarını ti'ye aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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