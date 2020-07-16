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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Max Kruse transfer iddialarını ti'ye aldı!

iddialarını ti'ye aldı!

Max Kruse transfer iddialarını ti'ye aldı!

ile yollarının ayrılmasının ardından Bundesliga ekibi ile anlaştığı ve antrenmanlara çıkmaya başladığı iddia edilen , Ibiza'dan tatil görüntüsü paylaşarak "'de hava çok güzel" dedi.

'nin yaz döneminde kadrosuna dahil ettiği yıldız futbolcu , geçtiğimiz aylarda sarı-lacivertli takımla sözleşmesini feshetmiş ve ülkesi 'ya geri dönmüştü.

başka olmak üzere birçok Bundesliga ekibiyle ismi anılan Kruse'nin ile anlaşmaya vardığı ve antrenmanlara başladığı iddia edilmişti.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, transfer iddialarını ti'ye aldı. hikayesi'ne Ibiza'dan tatil görüntülerini ekleyen Max Kruse, "'de hava çok güzel" ifadelerini kullandı.

  1. 16.07.2020
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