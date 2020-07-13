Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat edildi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de yıldız futbolcu ameliyat oldu!

'de ameliyat edildi!

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat edildi!

ekiplerinden 'de antrenmanda dizinden sakatlık geçirdi. Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden, deneyimli futbolcunun sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiğini ve ameliyat olduğunu açıkladı.

'de sakatlanan futbolcuların yanına bir yenisi eklendi. Sarı-lacivertli takımda Simon Falette ve Tolgay Arslan'ın ardından 'ten de kötü haber geldi.

Antrenmanda ağrı hissetmesi sonucu tetkikleri yapılan Mevlüt Erdinç'in sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildi. 33 yaşındaki futbolcunun ameliyat olduğu açıklandı.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemizde başarılı bir ameliyat geçirmiştir.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 14.07.2020 02:37
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