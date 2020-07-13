Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat edildi!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç antrenmanda dizinden sakatlık geçirdi. Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden, deneyimli futbolcunun sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiğini ve ameliyat olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'de sakatlanan futbolcuların yanına bir yenisi eklendi. Sarı-lacivertli takımda Simon Falette ve Tolgay Arslan'ın ardından Mevlüt Erdinç'ten de kötü haber geldi.
Antrenmanda ağrı hissetmesi sonucu tetkikleri yapılan Mevlüt Erdinç'in sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildi. 33 yaşındaki futbolcunun ameliyat olduğu açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemizde başarılı bir ameliyat geçirmiştir.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 02:37
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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