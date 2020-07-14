Forvete yeni aday: Akpom - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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Forvete yeni aday: Akpom

Forvete yeni aday: Akpom

, forvete forması giyen 'u gündeme aldı. 24 yaşındaki oyuncunun kulübü ve menajeriyle görüşmelere başlandığı bildirildi.

, forvete forması giyen 'u gündeme aldı. 24 yaşındaki oyuncunun kulübü ve menajeriyle görüşmelere başlandığı bildirildi. 'de doğan asıllı oyuncu bu sezon 41 maçta 10 gol attı. altyapısında yetişen Akpom, alt kategorilerde 41 İngiliz 'nın formasını giydi
  1. 14.7.2020
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