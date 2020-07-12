Flaş sözler! "Alper Potuk yalan söylüyor"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Takım Oyunu programında Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Alper Potuk yalan söylüyor. Rize'ye gitmedi, 'Gitmek istemiyorum' dedi. Sivas istedi, o zaman şampiyonluk yolunda olduğu için Fenerbahçe vermek istemedi. 3 kulüp istedi, 3'üne de gitmedi. İndirim yapınca yatarak para kazanmıyor musun?" ifadelerini kullandı.
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