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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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şoke oldu! Fenerbahçe ve ...

Max Kruse şoke oldu! Fenerbahçe ve transfer...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertli kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan Alman yıldızın, Werder Bremen ve Union Berlin ile görüşmesi yaptığı iddia edilmişti. Aktarılan bilgilere göre Berlin, bu transfere dair çekimser bir tavır sergiliyor. İşte nedeni... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Max Krusei futbolundan çok çalkantılı hayatı ile kendinden söz ettiriyordu. Sarı lacivertlilerden ayrılan yıldız futbolcunun Almanya'ya gittiği öğrenilmişti.

Corona virüsü (koronavirüs) süresi boyunca parasını alamadığı iddiasıyla sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse, Fenerbahçe ile davalık olmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir dizi Alman kulübü oyuncuyla iletişime geçerken, bunlardan birinin de Union Berlin olduğu ifade edilmişti.

BERLIN ÇEKİMSER
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü ile sözleşmesini tam olarak feshetmeyen Kruse'ye dair Union Berlin kulübünün yetkililerinin çekimser olduğu aktarıldı. Alman medyasının okuyucularına aktardığı bilgilere göre Kruse, bonservissiz olmayabilir.

YASAL ANLAŞMAZLIKLAR YAŞAYABİLİR
Union Berlin kulübünün yönetimi, 'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesine karşın sarı lacivertli kulübün konuyu mahkemeye taşımasından dolayı transfere temkinlik yaklaşıyor. Aktarılan bilgilere göre Alman kulübünün yöneticileri Kruse için davadan davaya gitmek istemiyor.

  1. 13.07.2020
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