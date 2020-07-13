Max Kruse şoke oldu! Fenerbahçe ve transfer...

Fenerbahçe'de son dakika Max Kruse haberi... Sarı lacivertli kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan Alman yıldızın, Werder Bremen ve Union Berlin ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edilmişti. Aktarılan bilgilere göre Berlin, bu transfere dair çekimser bir tavır sergiliyor. İşte nedeni... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Max Krusei futbolundan çok çalkantılı hayatı ile kendinden söz ettiriyordu. Sarı lacivertlilerden ayrılan yıldız futbolcunun Almanya'ya gittiği öğrenilmişti.
Corona virüsü (koronavirüs) süresi boyunca parasını alamadığı iddiasıyla sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse, Fenerbahçe ile davalık olmuştu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir dizi Alman kulübü oyuncuyla iletişime geçerken, bunlardan birinin de Union Berlin olduğu ifade edilmişti.
BERLIN ÇEKİMSER
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü ile sözleşmesini tam olarak feshetmeyen Kruse'ye dair Union Berlin kulübünün yetkililerinin çekimser olduğu aktarıldı. Alman medyasının okuyucularına aktardığı bilgilere göre Kruse, bonservissiz transfer olmayabilir.
YASAL ANLAŞMAZLIKLAR YAŞAYABİLİR
Union Berlin kulübünün yönetimi, Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesine karşın sarı lacivertli kulübün konuyu mahkemeye taşımasından dolayı transfere temkinlik yaklaşıyor. Aktarılan bilgilere göre Alman kulübünün yöneticileri Kruse için davadan davaya gitmek istemiyor.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Max Kruse şoke oldu! Fenerbahçe ve transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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