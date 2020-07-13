Max Kruse şoke oldu! Fenerbahçe ve transfer...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Max Krusei futbolundan çok çalkantılı hayatı ile kendinden söz ettiriyordu. Sarı lacivertlilerden ayrılan yıldız futbolcunun Almanya'ya gittiği öğrenilmişti.

Corona virüsü (koronavirüs) süresi boyunca parasını alamadığı iddiasıyla sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse, Fenerbahçe ile davalık olmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir dizi Alman kulübü oyuncuyla iletişime geçerken, bunlardan birinin de Union Berlin olduğu ifade edilmişti.

BERLIN ÇEKİMSER

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü ile sözleşmesini tam olarak feshetmeyen Kruse'ye dair Union Berlin kulübünün yetkililerinin çekimser olduğu aktarıldı. Alman medyasının okuyucularına aktardığı bilgilere göre Kruse, bonservissiz transfer olmayabilir.

YASAL ANLAŞMAZLIKLAR YAŞAYABİLİR

Union Berlin kulübünün yönetimi, Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesine karşın sarı lacivertli kulübün konuyu mahkemeye taşımasından dolayı transfere temkinlik yaklaşıyor. Aktarılan bilgilere göre Alman kulübünün yöneticileri Kruse için davadan davaya gitmek istemiyor.