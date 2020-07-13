Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Tolgay ve Falette... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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'den sakatlık açıklaması! Tolgay ve Falette...

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Tolgay ve Falette...

, Demir Grup Sivasspor'la oynanan maçta sakatlanan ve 'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta sakatlanan ve 'in son durumuyla alakalı bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Çekilen MR ve yapılan tetkik sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildi. Simon Falette'in çekilen MR'ında kalça eklemi etrafında ödem var; yırtık ya da kopma görülmedi. Oyuncularımızın tedavilerine başlanıldı.

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  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 15:18
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