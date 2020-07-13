Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Tolgay ve Falette...
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'la oynanan maçta sakatlanan Simon Falette ve Tolgay Arslan'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta sakatlanan Tolgay Arslan ve Simon Falette'in son durumuyla alakalı bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Çekilen MR ve yapılan tetkik sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildi. Simon Falette'in çekilen MR'ında kalça eklemi etrafında ödem var; yırtık ya da kopma görülmedi. Oyuncularımızın tedavilerine başlanıldı.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 15:18
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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