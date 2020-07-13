Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Tolgay ve Falette...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta sakatlanan Tolgay Arslan ve Simon Falette'in son durumuyla alakalı bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Çekilen MR ve yapılan tetkik sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildi. Simon Falette'in çekilen MR'ında kalça eklemi etrafında ödem var; yırtık ya da kopma görülmedi. Oyuncularımızın tedavilerine başlanıldı.