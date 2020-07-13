Fenerbahçe'nin yeni transferinin forma numarası belli oldu!

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, son olarak Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilmişti. Gelecek sezon şampiyonluk yaşamak isteyen sarı-lacivertli takım transfer çalışmalarına da hız verdi. Kulüp, bu doğrultuda bazı isimlerle anlaşmaya vardı. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferinin forma numarası...