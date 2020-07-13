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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin yeni transferinin forma numarası belli oldu!

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, son olarak Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilmişti. Gelecek sezon şampiyonluk yaşamak isteyen sarı-lacivertli takım transfer çalışmalarına da hız verdi. Kulüp, bu doğrultuda bazı isimlerle anlaşmaya vardı. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferinin forma numarası...

13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:33
Fenerbahçe'nin yeni transferinin forma numarası belli oldu!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile noktalandı. Bu sonucun ardından Sivasspor ile arasındaki puan farkı 7 olan Fenerbahçe'nin 3.'lük şansı kalmadı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferinin forma numarası belli oldu!

Kadıköy'de oynanan karşılaşmada tüm gözler Mert Hakan Yandaş'ın üzerindeydi. Gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek olan yıldız orta saha, maç içinde Tolgay Arslan ile küçük bir gerilim de yaşadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferinin forma numarası belli oldu!

Tahir Karapınar ile samimi görüntüler veren Mert Hakan, maç bitiminde ise Emre Belözoğlu ile forma değiştirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferinin forma numarası belli oldu!

FORMA NUMARASI BELLİ!

Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu transfer hamlelerini üst üste yaparken, çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferinin forma numarası belli oldu!

Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan Yandaş'ın ise üzerine titriyor.

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