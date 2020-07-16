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16 Temmuz 2020, Perşembe
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'den açıklama! '''de yeniden doğacağım"

Frey'den açıklama! ''Fenerbahçe'de yeniden doğacağım"

ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve 'ye geri dönecek olan Michael yaptığı açıklamada, kamp çalışmalarında fark yaratacağını ve yeniden doğacağını söyledi.

Almanya İkinci Lig kulüplerinden 'in satın alma opsiyonunu kullanmadığı Michael kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 'ye dönerek kamp çalışmalarına katılacağını açıklamıştı.

Frey yeni bir açıklama daha yaparak, "Fenerbahçe'de yeniden doğacağını" dile getirdi. Nürnberg'te hem mental hem de fiziksel olarak iyi bir dönem geçirdiğinin altını çizen Frey, "Nürnberg'te kısıtlı imkanlarla önemli işler yaptık ve şimdi artık özlediğim Fenerbahçe'ye dönme zamanı geldi. Kendimi mental olarak çok iyi hissediyorum ve fiziksel olarak da diriyim. Fenerbahçe'deki kamp çalışmalarında fark yaratacağımı ve yeniden doğacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

  1. 16.07.2020
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