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16 Temmuz 2020, Perşembe
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'ye güzel haber! Yıldız oyuncu serbest kaldı

Fenerbahçe'ye güzel haber! Yıldız oyuncu serbest kaldı

'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Borussia Dortmund, sarı lacivertlilerin listesinde olan 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kontratını feshetti. 'nin serbest kalmasının ardından Fenerbahçe taraftarını heyecan bastı. İşte detaylar...

'nin transferde ilgilendiği isimlerden 'nin sözleşmesi Dortmund tarafından fehsedildi. Sarı-lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki yıldız için harekete geçmesi bekleniyor. Alman sol kanat bu sezon kiralık oynadığı 'da 18 maça çıkıp 2 gol+4 asist üretmişti. Ancak bileğindeki sakatlık nedeniyle 2020'de forma giyemedi. Kariyerinde Mainz, Leverkusen, , Wolfsburg, Fulham ve Dortmund gibi üst düzey kulüplerde oynayan sağlam bir Schürrle'nin Fenerbahçe'ye büyük güç katacağı belirtiliyor.

Alman Milli Takımı'nda 57 kez görev yapan Schürrle 22 gole imza attı. Tecrübeli oyuncu hem kanatlarda hem forvet arkasında oynayabiliyor.

  1. 16.7.2020
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