Fenerbahçe'ye güzel haber! Yıldız oyuncu serbest kaldı

Fenerbahçe'nin transferde ilgilendiği isimlerden Andre Schürrle'nin sözleşmesi Dortmund tarafından fehsedildi. Sarı-lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki yıldız için harekete geçmesi bekleniyor. Alman sol kanat bu sezon kiralık oynadığı Spartak Moskova'da 18 maça çıkıp 2 gol+4 asist üretmişti. Ancak bileğindeki sakatlık nedeniyle 2020'de forma giyemedi. Kariyerinde Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham ve Dortmund gibi üst düzey kulüplerde oynayan sağlam bir Schürrle'nin Fenerbahçe'ye büyük güç katacağı belirtiliyor.



Alman Milli Takımı'nda 57 kez görev yapan Schürrle 22 gole imza attı. Tecrübeli oyuncu hem kanatlarda hem forvet arkasında oynayabiliyor.