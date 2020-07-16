Fenerbahçe kanatlanacak! Rony Lopes gemileri yaktı geliyor
Gelecek sezon adına transfer planlamalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Hücum bölgesine takviye adına yoğun mesai harcayan sarı-lacivertli kurmaylar, Suso'nun opsiyonunun kullanılması nedeniyle Sevilla'dan ayrılmaya sıcak bakan Portekizli Rony Lopes için İspanyol ekibinin yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirecek.
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba içerisinde olan Fenerbahçe'de önemli bir isim gündeme geldi. Sarı-Lacivertli kurmaylar bonservisi Sevilla'da olan Portekizli sağ kanat oyuncusu Rony Lopes'i kiralamak için devreye girdi.
SEVILLA'DAN AYRILMAK İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; Sevilla, Lopes ile aynı mevkide forma giyen Suso'nun opsiyonunu kullanınca zaten Sevilla'da az süre alan Lopes de takımdan ayrılmaya sıcak baktı. Menajeri ile de Fenerbahçe görüştü.
SEVILLA İLE DE GÖRÜŞÜLECEK
Fenerbahçe'nin Lopes'in menajeri ile yapılan görüşmede önemli mesafe kaydedildiği ancak sarı-lacivertli kurmayların Sevilla'lı yöneticiler de bir araya geleceği ifade edildi.
BONSERVİSİNE 25 MİLYON ÖDENDİ
Fenerbahçe'nin Lopes'in ücretinin tamanını ödemeyi kabul ettiği gelen haberler arasında. Fakat Sevilla bonservisine 25 milyon Euro ödediği Lopez için bir miktar ücret talep edebilir.
- 16.07.2020
- Güncelleme: 16.07.2020 02:59
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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