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16 Temmuz 2020, Perşembe
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kanatlanacak! gemileri yaktı geliyor

Fenerbahçe kanatlanacak! Rony Lopes gemileri yaktı geliyor

Gelecek sezon adına planlamalarını hız kesmeden sürdüren bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Hücum bölgesine takviye adına yoğun mesai harcayan sarı-lacivertli kurmaylar, Suso'nun opsiyonunun kullanılması nedeniyle 'dan ayrılmaya sıcak bakan Portekizli için İspanyol ekibinin yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba içerisinde olan 'de önemli bir isim gündeme geldi. Sarı-Lacivertli kurmaylar bonservisi 'da olan Portekizli sağ kanat oyuncusu 'i kiralamak için devreye girdi.

SEVILLA'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Sevilla, Lopes ile aynı mevkide forma giyen Suso'nun opsiyonunu kullanınca zaten Sevilla'da az süre alan Lopes de takımdan ayrılmaya sıcak baktı. Menajeri ile de Fenerbahçe görüştü.

SEVILLA İLE DE GÖRÜŞÜLECEK

Fenerbahçe'nin Lopes'in menajeri ile yapılan görüşmede önemli mesafe kaydedildiği ancak sarı-lacivertli kurmayların Sevilla'lı yöneticiler de bir araya geleceği ifade edildi.

BONSERVİSİNE 25 MİLYON ÖDENDİ

Fenerbahçe'nin Lopes'in ücretinin tamanını ödemeyi kabul ettiği gelen haberler arasında. Fakat Sevilla bonservisine 25 milyon Euro ödediği Lopez için bir miktar ücret talep edebilir.

  1. 16.07.2020
  2. Güncelleme: 16.07.2020 02:59
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