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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Gönül derbisi!

Gönül derbisi!

Avrupa için belki de son kozunu oynayacak Kanarya’da kariyerine derbi galibiyeti eklemeyi, oyuncular ise kazanıp taraftarın gönlünü almayı planlıyor.

'de derbisinin hazırlıkları sürüyor. 'de şampiyonluğun uzağında kalan sarı-lacivertli takım, kazanıp son hedefi Avrupa kupalarına katılma şansını 34. haftaya taşımak istiyor. Galibiyet oyuncular için de kötü geçen sezonda taraftarın gönlünü almak için son bir fırsat niteliği taşıyor. Geçici teknik sorumlu içinse kariyerine bir derbi galibiyeti ekleme şansı tanıyacak. Karapınar, pazar günü sahaya çıkaracağı ilk 11 için çalışmaları sürdürüyor.

SAVUNMA SERDAR'A TESLİM
Beşiktaş karşısında defansın göbeği cezası biten 'e emanet olacak. Tecrübeli oyuncuya iyileşmesi halinde Falette eşlik edecek. Aksi durumda ise Ozan&Gustavo ikilisinden birisi yine stopere kaydırılacak. Kale'de Altay, beklerde yine Dirar ile Hasan Ali'nin oynaması bekleniyor. Orta sahada ise Tolgay'ın da sezonu kapatmasıyla Zajc'a forma şansı doğdu. Deniz, Ferdi ve Muriç yine hücum hattında yer alacak. Rodrigues'in de 11'e dönmesi bekleniyor.

Sarı lacivertliler, Samandıra'da dün akşam yaptıkları idmanda pas, pres ve gol ağırlıklı taktik çalışmalar üzerinde durdu.

MURIQI HIRS KÜPÜ
Ligde 3 maçtır gol atamayan Vedat Muriç, suskunluğuna derbide son vermeyi hedefliyor. Kosovalı ilk yarıda 3-1 biten karşılaşmada Beşiktaş filelerini havalandırmıştı. Muriç zorlu karşılaşmaya vitrin gözüyle de bakıyor. Son olarak Bilic'in çalıştırdığı 'in transfer listesine giren sarı-lacivertli forvet için sezon sonunda ve 'den en az 3-4 takımın resmi teklif getirmesi bekleniyor.

  1. 16.7.2020
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