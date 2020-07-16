Gönül derbisi!
Avrupa için belki de son kozunu oynayacak Kanarya’da Tahir Karapınar kariyerine derbi galibiyeti eklemeyi, oyuncular ise kazanıp taraftarın gönlünü almayı planlıyor.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor. Süper Lig'de şampiyonluğun uzağında kalan sarı-lacivertli takım, kazanıp son hedefi Avrupa kupalarına katılma şansını 34. haftaya taşımak istiyor. Galibiyet oyuncular için de kötü geçen sezonda taraftarın gönlünü almak için son bir fırsat niteliği taşıyor. Geçici teknik sorumlu Tahir Karapınar içinse kariyerine bir derbi galibiyeti ekleme şansı tanıyacak. Karapınar, pazar günü sahaya çıkaracağı ilk 11 için çalışmaları sürdürüyor.
SAVUNMA SERDAR'A TESLİM
Beşiktaş karşısında defansın göbeği cezası biten Serdar Aziz'e emanet olacak. Tecrübeli oyuncuya iyileşmesi halinde Falette eşlik edecek. Aksi durumda ise Ozan&Gustavo ikilisinden birisi yine stopere kaydırılacak. Kale'de Altay, beklerde yine Dirar ile Hasan Ali'nin oynaması bekleniyor. Orta sahada ise Tolgay'ın da sezonu kapatmasıyla Zajc'a forma şansı doğdu. Deniz, Ferdi ve Muriç yine hücum hattında yer alacak. Rodrigues'in de 11'e dönmesi bekleniyor.
Sarı lacivertliler, Samandıra'da dün akşam yaptıkları idmanda pas, pres ve gol ağırlıklı taktik çalışmalar üzerinde durdu.
MURIQI HIRS KÜPÜ
Ligde 3 maçtır gol atamayan Vedat Muriç, suskunluğuna derbide son vermeyi hedefliyor. Kosovalı ilk yarıda 3-1 biten karşılaşmada Beşiktaş filelerini havalandırmıştı. Muriç zorlu karşılaşmaya vitrin gözüyle de bakıyor. Son olarak Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich'in transfer listesine giren sarı-lacivertli forvet için sezon sonunda İtalya ve İngiltere'den en az 3-4 takımın resmi teklif getirmesi bekleniyor.
- 16.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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