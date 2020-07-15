Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Schürrle Borussia Dortmund'dan ayrıldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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'nin gündemindeki Schürrle 'dan ayrıldı!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Schürrle Borussia Dortmund'dan ayrıldı!

çalışmalarını sürdüren 'ye sevindirici haber 'dan geldi. Sarı-lacivertli takımın bir süredir peşinde olduğu , 'dan ayrıldı. Alman ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada yıldız futbolcuya veda etti.

'nin gözdesi konumunda bulunan 'den müjdeli haber geldi. resmi siteden yaptığı açıklamada 29 yaşındaki futbolcuya veda etti.

Dortmund'dan ayrılık süreci hakkında konuşan Schürrle, "Harika yılları geride bıraktık ve hem benim hem de kulüp için yeni opsiyonları değerlendirme zamanı geldi" dedi.



Transfer limiti kuralına uyma konusunda titiz davranan Fenerbahçe yönetimi bonservisi elinde olan isimlere ağırlık verecek. Bu kapsamda düğmeye basacak olan sarı-lacivertli kurmaylar bir süredir temaslarını sürdürdüğü Andre Schürrle ile görüşmeleri hızlandıracak.

NURİ ŞAHİN'DEN BİLGİ ALMIŞTI!
Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'ye transferine kesin gözüyle bakılan , Andre Schürrle'ye sarı-lacivertli takım hakkında olumlu bilgiler verdi.

İSTANBUL'A GELMEYE SICAK BAKIYOR!
Kariyerinde yeni bir başlangıç yapma amacında olan Alman yıldızın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 13:49
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