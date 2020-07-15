Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Schürrle Borussia Dortmund'dan ayrıldı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sevindirici haber Almanya'dan geldi. Sarı-lacivertli takımın bir süredir peşinde olduğu Andre Schürrle, Borussia Dortmund'dan ayrıldı. Alman ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada yıldız futbolcuya veda etti.
Fenerbahçe'nin transfer gözdesi konumunda bulunan Andre Schürrle'den müjdeli haber geldi. Borussia Dortmund resmi siteden yaptığı açıklamada 29 yaşındaki futbolcuya veda etti.
Dortmund'dan ayrılık süreci hakkında konuşan Schürrle, "Harika yılları geride bıraktık ve hem benim hem de kulüp için yeni opsiyonları değerlendirme zamanı geldi" dedi.
Transfer limiti kuralına uyma konusunda titiz davranan Fenerbahçe yönetimi bonservisi elinde olan isimlere ağırlık verecek. Bu kapsamda düğmeye basacak olan sarı-lacivertli kurmaylar bir süredir temaslarını sürdürdüğü Andre Schürrle ile görüşmeleri hızlandıracak.
NURİ ŞAHİN'DEN BİLGİ ALMIŞTI!
Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'ye transferine kesin gözüyle bakılan Nuri Şahin, Andre Schürrle'ye sarı-lacivertli takım hakkında olumlu bilgiler verdi.
İSTANBUL'A GELMEYE SICAK BAKIYOR!
Kariyerinde yeni bir başlangıç yapma amacında olan Alman yıldızın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
- 15.07.2020
- Güncelleme: 15.07.2020 13:49
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Schürrle Borussia Dortmund'dan ayrıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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