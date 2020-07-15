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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Potada yeni bomba

Potada yeni bomba

, Barthel ve Hamilton'dan sonra yine önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 'da oynayan 'la da büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko, Barthel ve Hamilton'dan sonra yine önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 'da oynayan 'la da büyük ölçüde anlaştığı belirtildi. 1.96'lık 30 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, NBA'de de uzun yıllar forma giydi.
  1. 15.7.2020
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