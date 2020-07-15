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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Samandıra’da taktik çalışma

Samandıra’da taktik çalışma

maçının ardından bir gün izin yapan F.Bahçeli futbolcular, dün derbisinin hazırlıklarına başladı.

maçının ardından bir gün izin yapan F.Bahçeli futbolcular, dün derbisinin hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde sakatlık olan Tolgay ile Falette idmanda yer almadı. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın taktik ağırlıklı olduğu belirtildi.
  1. 15.7.2020
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