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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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‘Çok iyi bir yıl olacak’

‘Çok iyi bir yıl olacak’

 'nun yeni transferi , ilk röportajını verdi. 'da olduğu için heyecanlı olduğunu belirten yıldız basketbolcu, "Çok iyi bir yıl olacak" dedi.

'nun yeni transferi , ilk röportajını verdi. 'da olduğu için heyecanlı olduğunu belirten yıldız basketbolcu, "Taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Harika bir sezon olacak. F.Bahçe için çok iyi bir yıl olacak" dedi.
  1. 15.7.2020
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