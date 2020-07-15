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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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'Dünyanın en iyisindeyim'

'Dünyanın en iyisindeyim'

'in öncesi kadrosuna kattığı , kulübün resmi sitesine konuştu. Yıldız voleybolcu, "Benim için en iyi fırsat 'ydi" dedi.

Sarı Melekler'in öncesi kadrosuna kattığı , kulübün resmi sitesine konuştu. "Benim için en iyi fırsat 'ydi" diyen yıldız voleybolcu, "Yurt dışında oynadığım birçok seneden sonra hayalim 'de oynamaktı. Dünyanın en iyi yerinde olmaktan dolayı mutluyum" dedi.
  1. 15.7.2020
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