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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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için büyük onur! İtalya'dan Ibrahimovic...

Vedat Muriqi için büyük onur! İtalya'dan Ibrahimovic...

'nin sezon başında 3.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı , attığıı gollerle kısa süre içerisnde sarı lacivertli taraftarların sevgisili haline gelmişti. Öte yandan sezon sonunda Avrupa'nın dev bir kulübüne gideceği konuşulan yıldız golcü için futbol adamı , önemli açıklamalarda bulundu ve yıldız golcüyü Zlatan Ibrahimovic'e benzetti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin sezon sonunda yüksek bonservis rakamıyla satarak mali anlamda elini güçlendirmeye çalıştığı konusunda adlı menajer açıklamalarda bulundu.

Soli'ye Muriqi için Roma, Napoli ve Lazio'nun talip olduğu hatırlatıldığında bunun doğal olduğunu, fiziki özelliklerinin Zlatan Ibrahimovic'e benzediğini ifade etti.

Soli, Kosovalı golcü ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Türkiye Ligi'nin en değerli oyuncularından biri olan 26 yaşındaki Kosovalı, fiziksel özelliği ve topu kontrol edişi, ayağına hakim oluşuyla öne çıkıyor. Teknik olarak İsveçli yıldız Zlatan'ın biraz altında ama yine de sahada ne zaman ne yapacağını bilen bir oyuncu. İyi pas alışverişi yapıyor ve top sürme becerisi çok iyi." dedi.

Öte yandan Soli, konuşmasının devamında, "Muriqi, Fenerbahçe'de 30 maçta 15 gol atarak mükemmel bir sezon geçirdi. Sık sık topları kapmak için geri döndü ve rakiplerine usulca yaklaşıp topu çalan bir forvet. O, cesur bir karakter ve sahada bir güreşçi gibi. Topa vuruşlarını koordine etme konusunda çok hızlı ve havadan gelen toplarda da etkili. Fiziki özelliklerine bakıldığında İtalya Ligi'ne kesinlikle uyum sağlayacak." dedi.


  1. 15.07.2020
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