Vedat Muriqi için büyük onur! İtalya'dan Ibrahimovic...

Fenerbahçe'nin sezon sonunda yüksek bonservis rakamıyla satarak mali anlamda elini güçlendirmeye çalıştığı Vedat Muriqi konusunda Alessandro Soli adlı menajer açıklamalarda bulundu.

Soli'ye Muriqi için Roma, Napoli ve Lazio'nun talip olduğu hatırlatıldığında bunun doğal olduğunu, fiziki özelliklerinin Zlatan Ibrahimovic'e benzediğini ifade etti.

Soli, Kosovalı golcü ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Türkiye Ligi'nin en değerli oyuncularından biri olan 26 yaşındaki Kosovalı, fiziksel özelliği ve topu kontrol edişi, ayağına hakim oluşuyla öne çıkıyor. Teknik olarak İsveçli yıldız Zlatan'ın biraz altında ama yine de sahada ne zaman ne yapacağını bilen bir oyuncu. İyi pas alışverişi yapıyor ve top sürme becerisi çok iyi." dedi.

Öte yandan Soli, konuşmasının devamında, "Muriqi, Fenerbahçe'de 30 maçta 15 gol atarak mükemmel bir sezon geçirdi. Sık sık topları kapmak için geri döndü ve rakiplerine usulca yaklaşıp topu çalan bir forvet. O, cesur bir karakter ve sahada bir güreşçi gibi. Topa vuruşlarını koordine etme konusunda çok hızlı ve havadan gelen toplarda da etkili. Fiziki özelliklerine bakıldığında İtalya Ligi'ne kesinlikle uyum sağlayacak." dedi.



