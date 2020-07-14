Michael Frey Fenerbahçe kampına katılacağını açıkladı!
Fenerbahçe'den Almanya Ligi ekiplerinden Nürnberg'e kiralanan ve sözleşmesi sona eren Michael Frey, sarı-lacivertli takımın yeni sezon kampına katılacağını açıkladı.
Fenerbahçe'den kiralık olarak sezonu Nürnberg'de geçiren Michael Frey, sözleşmesinin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu ve sezon öncesinde sarı-lacivertli takımda olacağını söyledi.
Kamptaki duruma göre geleceğinin şekilleneceğini belirten Frey, "İstanbul'a geri döneceğim, gelecek sezon için hazırlıklara başlayacağım. Sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.
"ŞAMPİYON GİBİ KARŞILANDIK"
90+6. dakikada attıkları golün ardından Bundesliga 2'de kaldıklarını kaydeden İsviçreli futbolcu, "İniş ve çıkışlarla geçen sezonun ardından bitiş nedeniyle mutluyum. Playout maçından sonra taraftarlar bizi şampiyon olmuş gibi karşıladı. İnanılmazdı, taraftarlar bu kulüp için yaşıyor" ifadelerini kullandı.
Nürnberg'te 32 maçta 5 gol ve 5 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
- 14.07.2020
- Fenerbahçe'ye gidecek mi? Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması!
- Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfere veto! Gerson Rodrigues onu yaptı ve...
- Hidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı!
- Chelsea-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Son dakika: Lorenzo Brown Fenerbahçe Beko’da!
- Fenerbahçe teknik direktör için son kararını verdi! Onca ismin ardından...
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yıkıldı! Ozan Tufan'a...
- Ayrılık resmileşti! O isim Beşiktaş'a geliyor
- Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi alarmı! Ozan Tufan...
- Fenerbahçe'nin yeni transferi için çok özel açıklamalar! "İsmail Yüksek armaya adanmış bir isim"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Michael Frey Fenerbahçe kampına katılacağını açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.