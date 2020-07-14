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Fenerbahçe teknik direktör için son kararını verdi! Onca ismin ardından...
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Sarı lacivertliler, 4 aylık hocasız dönemin ardından teknik teknik patronuna kavuşmanın heyecanını yaşayacak. Son olarak Ersun Yanal'ın yönettiği Kanarya için onlarca isim yazılırken, sarı lacivertli yönetimin anlaştığı ve neredeyse bu anlaşmanın kesinleştiği isim belli oldu! İşte detaylar...
14 Temmuz 2020 Salı 15:10
Güncelleme: 14.07.2020 15:21
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Son olarak Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
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Avrupa kupaları iddiasını da yitiremeye çok yaklaşan Kanarya, artık sadece Beşiktaş karşısında alacağı galibiyetle mutlu olmak istiyor.
Aylardır herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan ve corona virüsü (koronavirüs) pandemisi sonrasında teknik sorumlu Tahir Karapınar'ı takımın başına getiren sarı lacivertliler, artık yeni teknik direktör için gün sayıyor.
Daha önce Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle ilgilenen Süper Lig devinin son kararını verdiği ismi netleştirdiği ve anlaşmanın sağlandığı ifade ediliyor.
Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Fenerahçe için gündeme gelen isimlerden bazıları Zlatko Dalic, Roger Schmidt, Mircea Lucescu, Manuel Pellegrini, Christoph Daum, Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı olmuştu.