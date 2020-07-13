Yasir geri dönüyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Yasir geri dönüyor!

Yasir geri dönüyor!

Yasir geri dönüyor!

F.Bahçe'nin sezon başında 'e karşılık 'ye verdiği 'yı geri alacağı iddia edildi.

F.Bahçe'nin sezon başında 'e karşılık 'ye verdiği 'yı geri alacağı iddia edildi. 24 yaşındaki sol bekin sözleşmesindeki 3.5 milyon TL'lik satın alma opsiyonunun kullanılacağı belirtiliyor. Yasir, bu seon Kayseri'de 21 resmi maçta görev aldı.

  1. 13.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yasir geri dönüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA