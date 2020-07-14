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14 Temmuz 2020, Salı
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takıma döndü

Michael Frey takıma döndü

Nürnberg, F.Bahçe'den kiraladığı 'in sözleşmesindeki opsiyon hakkını kullanmayacağını açıkladı.

Nürnberg, F.Bahçe'den kiraladığı 'in sözleşmesindeki opsiyon hakkını kullanmayacağını açıkladı. İsviçreli golcüye katkıları için teşekkür edildi. F.Bahçe'ye dönen 25 yaşındaki Frey'i Comolli'nin şu anda görev yaptığı Toulouse'a götürmek istediği bildirildi
  1. 14.7.2020
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