Mert Hakan'dan flaş sosyal medya paylaşımı! Luiz Gustavo... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Mert Hakan'dan flaş sosyal medya paylaşımı! Luiz Gustavo...

Mert Hakan'dan flaş sosyal medya paylaşımı! Luiz Gustavo...

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın dün oynanan maçın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşım ile olay oldu. Luiz Gustavo ile aynı karade fotoğrafını paylaşan Mert Hakan'ın bu paylaşımı büyük beğeni aldı.
13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:04 Güncelleme: 13.07.2020 16:33
Mert Hakan'dan flaş sosyal medya paylaşımı! Luiz Gustavo...

Yeni sezondan itibaren Fenerbahçe forması giymesi beklenen Mert Hakan Yandaş'ın sosyal medya paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı.

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Mert Hakan'dan flaş sosyal medya paylaşımı! Luiz Gustavo...

Transfer gündeminin birinci sırasında yer alan Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı hala netleşmedi.

Mert Hakan'dan flaş sosyal medya paylaşımı! Luiz Gustavo...

Kadıköy'de 2-1 kazandıkları müsabakanın son düdüğünün ardından Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ile formasını değiştiren Mert Hakan Yandaş, şimdi de son paylaşımıyla olay oldu.

Mert Hakan'dan flaş sosyal medya paylaşımı! Luiz Gustavo...
Mert Hakan'dan flaş sosyal medya paylaşımı! Luiz Gustavo...

Ünlü futbolcunun sosyal medya hesaplarından biri olan Instagram adresi geçtiğimiz günlerde çalınmıştı.

Mert Hakan'dan flaş sosyal medya paylaşımı! Luiz Gustavo...

Daha sonra Instagram hesabını geri alan yetenekli futbolcu, Fenerbahçe maçında Luiz Gustavo ile aynı karede yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

Mert Hakan'dan flaş sosyal medya paylaşımı! Luiz Gustavo...

İşte Mert Hakan Yandaş'ın o paylaşımı...

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