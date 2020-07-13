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Mert Hakan'dan flaş sosyal medya paylaşımı! Luiz Gustavo...

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın dün oynanan maçın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşım ile olay oldu. Luiz Gustavo ile aynı karade fotoğrafını paylaşan Mert Hakan'ın bu paylaşımı büyük beğeni aldı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:04 Güncelleme: 13.07.2020 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





