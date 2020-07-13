Defansta kriz büyük
Sivasspor'a karşı sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de savunma problemleri devam ediyor.
Sivasspor'a karşı sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de savunma problemleri devam ediyor. Üst üste 13 maçtır kalesini gole kapatamayan sarı-lacivertliler, rakiplerine gol sevinci yaşatıyor. Kanarya, bu maçlarda tam 22 gol yedi.
FALETTE SEKEREK ÇIKTI
F.Bahçe'nin Deniz ile bulduğu golde asisti yapan isim olan Simon Falette, 84. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bir pozisyondan sonra sakatlanan Gineli stoper, sekerek oyun alanını terk etti. Yerini Tolga Ciğerci'ye bırakan Falette, oyunda kaldığı süre içinde yüzde 88.2 pas isabetiyle oynadı, 6 ikili mücadele ile 3 hava topunda rakiplerine üstünlük sağladı.
- 13.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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