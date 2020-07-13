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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Defansta kriz büyük

Defansta kriz büyük

'a karşı sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılan 'de savunma problemleri devam ediyor.

'a karşı sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılan 'de savunma problemleri devam ediyor. Üst üste 13 maçtır kalesini gole kapatamayan sarı-lacivertliler, rakiplerine gol sevinci yaşatıyor. Kanarya, bu maçlarda tam 22 gol yedi.

FALETTE SEKEREK ÇIKTI

F.Bahçe'nin Deniz ile bulduğu golde asisti yapan isim olan Simon Falette, 84. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bir pozisyondan sonra sakatlanan Gineli stoper, sekerek oyun alanını terk etti. Yerini 'ye bırakan Falette, oyunda kaldığı süre içinde yüzde 88.2 pas isabetiyle oynadı, 6 ikili mücadele ile 3 hava topunda rakiplerine üstünlük sağladı.

  1. 13.7.2020
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