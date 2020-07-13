Fenerbahçe tarihine geçti

Sarı-acivertlilerde geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz, dün kulüp tarihine geçti. Fenerbahçe formasıyla Sivasspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan 16 yaşındaki futbolcu, 62 dakika sahada kaldı. Kulüp tarihinin bir lig maçına ilk 11'de çıkan en genç futbolcusu unvanını alan Ömer, son yarım saatte yerini kaptan Emre Belözoğlu'na bıraktı. Bu arada Ömer, Sivasspor'a karşı sahada kaldığı süre içinde yüzde 86.7 pas isabetiyle oynarken, 10 ikili mücadelenin 5'ini kazandı.

ALLAHYAR DA SİFTAH YAPTI

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen isimlerden olan Allahyar Sayyadmanesh de dün ilk kez Süper Lig maçında forma giydi. Karşılaşmanın 88. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna giren 19 yaşındaki futbolcu, oyunda kaldığı kısa sürede iki kez gol pozisyonuna girdi. Genç oyuncunun altıpas üzerinde iki kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı.