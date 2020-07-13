Fenerbahçe tarihine geçti
Sivasspor’a karşı sahaya çıkan Ömer Faruk, kulüp tarihinin lig maçına 11’de çıkan en genç ismi oldu.
Sarı-acivertlilerde geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz, dün kulüp tarihine geçti. Fenerbahçe formasıyla Sivasspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan 16 yaşındaki futbolcu, 62 dakika sahada kaldı. Kulüp tarihinin bir lig maçına ilk 11'de çıkan en genç futbolcusu unvanını alan Ömer, son yarım saatte yerini kaptan Emre Belözoğlu'na bıraktı. Bu arada Ömer, Sivasspor'a karşı sahada kaldığı süre içinde yüzde 86.7 pas isabetiyle oynarken, 10 ikili mücadelenin 5'ini kazandı.
ALLAHYAR DA SİFTAH YAPTI
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen isimlerden olan Allahyar Sayyadmanesh de dün ilk kez Süper Lig maçında forma giydi. Karşılaşmanın 88. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna giren 19 yaşındaki futbolcu, oyunda kaldığı kısa sürede iki kez gol pozisyonuna girdi. Genç oyuncunun altıpas üzerinde iki kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı.
- 13.7.2020
- Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Belözoğu ve Mert Hakan...
- Rıdvan Dilmen'den maç sonu Fenerbahçe yorumu! "5 transfer şart"
- Mağlubiyet sonrası taraftar çılgına döndü! "Terim istifa!"
- İşte Ankaragücü-Galatasaray mücadelesinden kareler!
- İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (32. hafta)
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe tarihine geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.