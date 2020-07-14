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14 Temmuz 2020, Salı
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Sinan Gümüş hamlesi

F.Bahçe bonservisi ’da olan Antalya’nın golcü ismi için İtalyan kulübü ile görüşmelere başladı.

'dan Mert Hakan Yandaş ile büyük ölçüde anlaşmaya varan , 'da kiralık olarak forma giyen golcü için de harekete geçti. Sarı-lacivertliler, bonservisi 'da bulunan 26 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübüyle temasa geçti. Genoa kulübüyle yapılan ilk görüşmede ilk seçenek olarak satın alma opsiyonlu kiralama formülü ortaya kondu, anlaşma aşamasına gelindi. 26 yaşındaki Sinan Gümüş, bu sezon Antalyaspor ile çıktığı 10 maçta 5 gol ve 1 asist üretti. 2014 yılında Stuttgart'tan 'a transfer olan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı formayı 5 sezon giymiş ve 3 lig şampiyonluğu yaşamıştı.
  1. 14.7.2020
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