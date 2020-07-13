Tahir Karapınar: Rotasyon sıkıntısı var
Tahir Karapınar: "Avrupa hedefinden uzaklaşıyoruz. Zor bir süreç ve oyuncuları toparlamak zor. Savunmada da sorunlar var. Beşiktaş maçında taraftarlarımıza kendimzi affettirmek için mücadele edeceğiz"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, 2-1 mağlup oldukları Sivasspor maçının ardından bir hayli üzgündü. Kısa ve net ifadeler kullanan Karapınar, "Biz bu maçtan çok umutluyduk. Çok basit goller yedik. Futbolcularımız sonuna kadar mücadele etti ama kazanamadık. Avrupa hedefinden uzaklaşıyoruz. Tüm takımlar aynı sıkıntıları yaşıyor" ifadelerini kullandı.
GENÇLERDEN MEMNUNUM
Tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "Bundan sonra Beşiktaş maçına odaklanacağız. Beşiktaş karşılaşmasında taraftarlarımıza kendimizi affettirmek için mücadele edeceğiz. Son iki maçımızı kazandığımızda yine iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Zor bir süreç ve futbolcuları toparlamak zor. Savunmada da sorunlar var. Genç futbolcularımızdan da memnunuz."
- 13.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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