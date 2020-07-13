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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Mert: Selam olsun!

Mert: Selam olsun!

Mert: Selam olsun!

Gelecek sezon F.Bahçe forması giymesi beklenen 'un yıldızı , maçın ardından öfkeliydi.

Gelecek sezon F.Bahçe forması giymesi beklenen 'un yıldızı , maçın ardından öfkeliydi: "İşler kötü gidince üzerimize gelenler oldu. Dışarıdan gelenlere değil de içeriden bize inanmayanlara selam olsun."

  1. 13.7.2020
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