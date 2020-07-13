Mert: Selam olsun!

Gelecek sezon F.Bahçe forması giymesi beklenen Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş, maçın ardından öfkeliydi: "İşler kötü gidince üzerimize gelenler oldu. Dışarıdan gelenlere değil de içeriden bize inanmayanlara selam olsun."