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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Tahir hocadan tek değişiklik

Tahir hocadan tek değişiklik

ilk 11'de tek değişiklik yaptı. deplasmanında savunmada yaptığı hatalarla tepki çeken Jailson kulübeye dönerken, yerine forma giydi.

ilk 11'de tek değişiklik yaptı. deplasmanında savunmada yaptığı hatalarla tepki çeken Jailson kulübeye dönerken, yerine forma giydi. Garry Rodrigues yine yedek soyunurken, iyileşen de kulübede oturdu.
  1. 13.7.2020
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