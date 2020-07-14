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14 Temmuz 2020, Salı
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Barthel, F.Bahçe Beko’da

Barthel, F.Bahçe Beko’da

4. transferini yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, 'le yollarını ayıran Alman uzun forvet ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

4. transferini yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, 'le yollarını ayıran Alman uzun forvet ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. 1991 doğumlu Barthel, Bayern'de iki Ligi, bir kez de Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Alman 'nda da görev yapan Barthel, hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyebiliyor. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Vladimir Lucic'le de ilgilendiğini yazdı.
  1. 14.7.2020
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