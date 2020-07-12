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12 Temmuz 2020, Pazar
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‘geliyor’ iddiası

Nuri Şahin ‘geliyor’ iddiası

ile sözleşmesi biten 'in de F.Bahçe ile anlaştığı ve kısa süre içinde 'a geleceği ileri sürüldü.

ile sözleşmesi biten 'in de F.Bahçe ile anlaştığı ve kısa süre içinde 'a geleceği ileri sürüldü. Kariyerinde Dortmund, , ve Feyenoord formaları giyen 31 yaşındaki yıldız bu sezon Bundesliga'da 3 asist yaptı.
  1. 12.7.2020
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