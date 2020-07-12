Fenerbahçe'de hedef Avrupa bileti! İşte Sivasspor maçı 11'i
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Kanarya önce Avrupa bileti, olursa lig 3.’lüğünü hedefliyor. İşte muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık... Pandemi sonrası Kadıköy'de oynadığı 3 maçı da kazanan Kanarya'da hedef seriyi devam ettirerek sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmek. Haftaya 50 puanla 7. sırada giren sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde ligi 3. bitirmek için de ümitlenecek. Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Son idmanda yer alan Tolga Ciğerci için kararı teknik heyet maçtan önce verecek. Dört maçtır kazanamayan (2B / 2M) ve üçüncü sırayı tehlikeye atan konuk Sivasspor ise kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriç
SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Fernando, Emre, Mert Hakan, Cofie, Yatabare
OZAN STOPERDE
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yokluğunda stoperde Falette'in yanında Ozan'ın şans bulması bekleniyor. Diğer aday ise Gustavo. Tolgay orta sahada forma giyecek. Beklerde Hasan ile Dirar, hücum hattında Deniz, Ferdi, Garry ve Muriç yer alacak.
DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM
Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan Muric, Deniz Türüç, Jailson ve Tolga Ciğerci bu akşam da forma giyip sarı kart görmeleri durumunda haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olacak. Teknik heyet 4 oyuncuyu da uyararak sert hareketlerden kaçınmalarını istedi.
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İki takım lig tarihinde ise 27 kez karşılaştı. Fenerbahçe galibiyetlerde 17-5 üstün. 5 maç berabere sonuçlandı.
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Kanarya, Sivasspor ile İstanbul'da oynadığı son 5 lig maçını kazandı. Geçen sezonki mücadele 2-1 bitmişti.
- 12.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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