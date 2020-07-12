Fenerbahçe'de hedef Avrupa bileti! İşte Sivasspor maçı 11'i - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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'de hedef Avrupa bileti! İşte maçı 11'i

Fenerbahçe'de hedef Avrupa bileti! İşte Sivasspor maçı 11'i

, 'in 32. haftasında bugün sahasında Demir Grup ile karşılaşacak. Kanarya önce Avrupa bileti, olursa lig 3.’lüğünü hedefliyor. İşte muhtemel 11'ler...

, 'in 32. haftasında bugün sahasında Demir Grup ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi ... Pandemi sonrası 'de oynadığı 3 maçı da kazanan Kanarya'da hedef seriyi devam ettirerek sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmek. Haftaya 50 puanla 7. sırada giren sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde ligi 3. bitirmek için de ümitlenecek. Fenerbahçe'de sakatlığı, ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Son idmanda yer alan için kararı teknik heyet maçtan önce verecek. Dört maçtır kazanamayan (2B / 2M) ve üçüncü sırayı tehlikeye atan konuk Sivasspor ise kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak.

İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriç

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Fernando, Emre, Mert Hakan, Cofie, Yatabare

OZAN STOPERDE
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yokluğunda stoperde Falette'in yanında Ozan'ın şans bulması bekleniyor. Diğer aday ise Gustavo. Tolgay orta sahada forma giyecek. Beklerde Hasan ile Dirar, hücum hattında Deniz, Ferdi, Garry ve Muriç yer alacak.

DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM
Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan Muric, Deniz Türüç, Jailson ve Tolga Ciğerci bu akşam da forma giyip sarı kart görmeleri durumunda haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olacak. Teknik heyet 4 oyuncuyu da uyararak sert hareketlerden kaçınmalarını istedi.

27
İki takım lig tarihinde ise 27 kez karşılaştı. Fenerbahçe galibiyetlerde 17-5 üstün. 5 maç berabere sonuçlandı.

5
Kanarya, Sivasspor ile İstanbul'da oynadığı son 5 lig maçını kazandı. Geçen sezonki mücadele 2-1 bitmişti.

  1. 12.7.2020
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