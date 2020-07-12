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12 Temmuz 2020, Pazar
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Daum iş istedi

Daum iş istedi

'de , ve 'da görev yapan 'un 'de çalışmak istediği belirtildi.

'de , ve 'da görev yapan 'un 'de çalışmak istediği belirtildi. Championship ekibi Bristol City'nin CEO'su Mark Ashton, 66 yaşındaki hocanın kendilerine iş başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Daum, son olarak Romanya 'nı çalıştırmış ve 2017 yılında görevinden ayrılmıştı.
  1. 12.7.2020
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