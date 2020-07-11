Fenrbahçe'den çifte savunma hamlesi! Emre Belözoğlu markajda...

Fenerbahçe, iki sezondur devam eden stoper problemini kökten çözmek için kolları sıvadı. Yapılan toplantılar sonucu Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'la devam etme kararı veren sarı-lacivertliler Simon Falette'yi de elde tutup, ayrıca iki yeni transfer gerçekleştirme planı yapıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, derde derman olarak belirlenen isimler Kaan Ayhan ile Jan Vertonghen. Bundesliga'ya veda eden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen 25 yaşındaki Kaan Ayhan, yerli ve millî özelliklerinin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilmesiyle sarı-lacivertlilerin radarına girdi. Müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu, millî takımda kaptanlığını yaptığı Kaan Ayhan'ı markaja alırken yönetici Selâhattin Baki de Fortuna'ya pazarlıklara başladı.

BELÇİKALI IŞIK YAKTI

Kaan Ayhan'ın kariyerini Bundesliga'da sürdürmek istemesi transferin önündeki en büyük zorluk olarak görülüyor. Ancak sarı-lacivertlilerin kolay kolay pes etmeye niyeti yok. Öte yandan Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jan Vertonghen'in transferine sona gelindi. 33 yaşındaki Belçikalı'nın yıllık 2 milyon avrodan iki senelik sözleşmeye yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Ajax'ta yıldızı parlayan Vertonghen, 2012'den beri Tottenham'da forma giyiyor. 118 maça çıktığı Belçika Millî Takımı'ndaki yerini de koruyan tecrübeli oyuncunun yeni savunma lideri olması planlanıyor. Vertonghen aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabiliyor.

ARJANTİNLİ MÜJDESİ

Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından Garry Rodrigues'le yolları ayırma kararı alan Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Diego Perotti ile anlaştı. Otuz bir yaşındaki Arjantinli sol açık bonservis meselesini çözerse çubukluyu giyecek.