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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den çifte savunma hamlesi! Belözoğlu markajda...

Fenrbahçe'den çifte savunma hamlesi! markajda...

Fenrbahçe'den çifte savunma hamlesi! Emre Belözoğlu markajda...

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren , özellikle savunma mevkine takviyeler yapmak istiyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, iki ismi gündemine alırken 'nun özellikle bir isim için yakın markaj uyguladığı öğrenildi. İşte detaylar...

, iki sezondur devam eden stoper problemini kökten çözmek için kolları sıvadı. Yapılan toplantılar sonucu ve Sadık Çiftpınar'la devam etme kararı veren sarı-lacivertliler Simon Falette'yi de elde tutup, ayrıca iki yeni gerçekleştirme planı yapıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, derde derman olarak belirlenen isimler ile . Bundesliga'ya veda eden 'ta forma giyen 25 yaşındaki Kaan Ayhan, yerli ve millî özelliklerinin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilmesiyle sarı-lacivertlilerin radarına girdi. Müstakbel sportif direktör , millî takımda kaptanlığını yaptığı Kaan Ayhan'ı markaja alırken yönetici Selâhattin Baki de Fortuna'ya pazarlıklara başladı.

BELÇİKALI IŞIK YAKTI
Kaan Ayhan'ın kariyerini Bundesliga'da sürdürmek istemesi transferin önündeki en büyük zorluk olarak görülüyor. Ancak sarı-lacivertlilerin kolay kolay pes etmeye niyeti yok. Öte yandan Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jan Vertonghen'in transferine sona gelindi. 33 yaşındaki Belçikalı'nın yıllık 2 milyon avrodan iki senelik sözleşmeye yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Ajax'ta yıldızı parlayan Vertonghen, 2012'den beri Tottenham'da forma giyiyor. 118 maça çıktığı Belçika Millî Takımı'ndaki yerini de koruyan tecrübeli oyuncunun yeni savunma lideri olması planlanıyor. Vertonghen aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabiliyor.

ARJANTİNLİ MÜJDESİ
Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından Garry Rodrigues'le yolları ayırma kararı alan Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Diego Perotti ile anlaştı. Otuz bir yaşındaki Arjantinli sol açık bonservis meselesini çözerse çubukluyu giyecek.

  1. 11.07.2020
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