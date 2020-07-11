Fenrbahçe'den çifte savunma hamlesi! Emre Belözoğlu markajda...
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, özellikle savunma mevkine takviyeler yapmak istiyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, iki ismi gündemine alırken Emre Belözoğlu'nun özellikle bir isim için yakın markaj uyguladığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, iki sezondur devam eden stoper problemini kökten çözmek için kolları sıvadı. Yapılan toplantılar sonucu Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'la devam etme kararı veren sarı-lacivertliler Simon Falette'yi de elde tutup, ayrıca iki yeni transfer gerçekleştirme planı yapıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, derde derman olarak belirlenen isimler Kaan Ayhan ile Jan Vertonghen. Bundesliga'ya veda eden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen 25 yaşındaki Kaan Ayhan, yerli ve millî özelliklerinin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilmesiyle sarı-lacivertlilerin radarına girdi. Müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu, millî takımda kaptanlığını yaptığı Kaan Ayhan'ı markaja alırken yönetici Selâhattin Baki de Fortuna'ya pazarlıklara başladı.
BELÇİKALI IŞIK YAKTI
Kaan Ayhan'ın kariyerini Bundesliga'da sürdürmek istemesi transferin önündeki en büyük zorluk olarak görülüyor. Ancak sarı-lacivertlilerin kolay kolay pes etmeye niyeti yok. Öte yandan Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jan Vertonghen'in transferine sona gelindi. 33 yaşındaki Belçikalı'nın yıllık 2 milyon avrodan iki senelik sözleşmeye yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Ajax'ta yıldızı parlayan Vertonghen, 2012'den beri Tottenham'da forma giyiyor. 118 maça çıktığı Belçika Millî Takımı'ndaki yerini de koruyan tecrübeli oyuncunun yeni savunma lideri olması planlanıyor. Vertonghen aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabiliyor.
ARJANTİNLİ MÜJDESİ
Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından Garry Rodrigues'le yolları ayırma kararı alan Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Diego Perotti ile anlaştı. Otuz bir yaşındaki Arjantinli sol açık bonservis meselesini çözerse çubukluyu giyecek.
- 11.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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