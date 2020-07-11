Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü belli oldu! 1.96'lık kule...

Bu istediği hedeflere ulaşamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli takımın hedefindeki golcü de belli oldu. İşte detaylar...| Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri