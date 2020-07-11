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Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü belli oldu! 1.96'lık kule...
Bu istediği hedeflere ulaşamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli takımın hedefindeki golcü de belli oldu. İşte detaylar...| Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
11 Temmuz 2020 Cumartesi 07:55
Güncelleme: 11.07.2020 07:55
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, önceliğini savunma hattına verse de forvet bölgesi için arayışlarını sürdürüyor.
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Kadrosunu tecrübeli bir golcüyle takviye etmek isteyen sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim belli oldu.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin istediği golcü Rus Artem Dzyuba...
2015 yılından beri Zenit forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncu Rusya'dan ayrılmak istediğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
Dzyuba güçlü fiziği ve bitiriciliği ile fark yaratıyor. Tecrübeli golcü 1.96 cm'lik boyuyla rakip stoperlerin korkulu rüyası. Dzyuba Rusya dışında forma giymedi.