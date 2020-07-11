Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü belli oldu! 1.96'lık kule... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü belli oldu! 1.96'lık kule...

Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü belli oldu! 1.96'lık kule...

Bu istediği hedeflere ulaşamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli takımın hedefindeki golcü de belli oldu. İşte detaylar...| Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

11 Temmuz 2020 Cumartesi 07:55 Güncelleme: 11.07.2020 07:55
Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü belli oldu! 1.96'lık kule...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, önceliğini savunma hattına verse de forvet bölgesi için arayışlarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü belli oldu! 1.96'lık kule...

Kadrosunu tecrübeli bir golcüyle takviye etmek isteyen sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim belli oldu.

Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü belli oldu! 1.96'lık kule...

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin istediği golcü Rus Artem Dzyuba...

Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü belli oldu! 1.96'lık kule...

2015 yılından beri Zenit forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncu Rusya'dan ayrılmak istediğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü belli oldu! 1.96'lık kule...

Dzyuba güçlü fiziği ve bitiriciliği ile fark yaratıyor. Tecrübeli golcü 1.96 cm'lik boyuyla rakip stoperlerin korkulu rüyası. Dzyuba Rusya dışında forma giymedi.

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