Tahir Karapınar'dan flaş Rodrigues eleştirisi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapnar, Gençlerbirliği maçının ardından Garry Rodrigues'e yüklendi.

"KAÇIRMAMASI GEREKİYOR"

Karapınar, Yeşil Burun Adalı futbolcunun kaçırdığı net pozisyonla ilgili, "Garry'nin pozisyonu var, penaltı da denilebilir, bilmiyorum, seyretmek lazım ama kaçırmaması gereken bir pozisyon. Çok üst seviye oyuncuların bu pozisyonları kaçırmaması gerekiyor" ifadesini kullandı.

"KAZANABİLİRDİK"

Karşılaşmayı da değerlendiren sarı-lacivertli teknik adam, "Bizim için iyi bir sonuç değil, berabere kaldık, galip gelmek, yukarıya tutunmak istiyorduk. İlk devre stoper konusunda sıkıntı yaşadık, oyunu oturtamadık. 2. devre farklıydı, top yüzde 70 bizdeydi. Kazanabilirdik de, gol attık, pozisyonlar var, kazanamadık" diye konuştu.