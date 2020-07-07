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07 Temmuz 2020, Salı
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Tahir Karapınar'dan flaş Rodrigues eleştirisi!

Tahir Karapınar'dan flaş Rodrigues eleştirisi!

Karapınar, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin hocası, ikinci yarıda net bir fırsattan yararlanamayan 'i eleştirip, "Çok üst seviye oyuncuların bu pozisyonları kaçırmaması gerekiyor" dedi.

Karapnar, maçının ardından 'e yüklendi.

"KAÇIRMAMASI GEREKİYOR"
Karapınar, Yeşil Burun Adalı futbolcunun kaçırdığı net pozisyonla ilgili, "Garry'nin pozisyonu var, penaltı da denilebilir, bilmiyorum, seyretmek lazım ama kaçırmaması gereken bir pozisyon. Çok üst seviye oyuncuların bu pozisyonları kaçırmaması gerekiyor" ifadesini kullandı.

"KAZANABİLİRDİK"
Karşılaşmayı da değerlendiren sarı-lacivertli teknik adam, "Bizim için iyi bir sonuç değil, berabere kaldık, galip gelmek, yukarıya tutunmak istiyorduk. İlk devre stoper konusunda sıkıntı yaşadık, oyunu oturtamadık. 2. devre farklıydı, top yüzde 70 bizdeydi. Kazanabilirdik de, gol attık, pozisyonlar var, kazanamadık" diye konuştu.

Tahir Karapınar: Bir türlü galibiyet golünü atamadık

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 22:04
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