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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Orta saha forveti geçti

Orta saha forveti geçti

Ligde son 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan 'de atılan 7 golün 5'i orta saha oyuncularından geldi.

Ligde son 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan 'de atılan 7 golün 5'i orta saha oyuncularından geldi. maçında Gustavo 3 puanı getirirken Yeni maçında , sınavında ise Ferdi 2'şer golle takımı galibiyete taşıdı. Geride kalan 30 haftada forvet oyuncuları 22 gol atarken, orta saha futbolcuları takıma 23 gol kazandırdı.

  1. 6.7.2020
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