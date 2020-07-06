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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Özat: stadın önünden geçemez

Özat: Ali Koç stadın önünden geçemez

F.Bahçe'nin eski futbolcusu, , Başkan 'a sitemde bulundu.

F.Bahçe'nin eski futbolcusu, , Başkan 'a sitemde bulundu. Radyo Gol Fiesta'ya konuşan Özat "Bugün F.Bahçe'nin durumuna bakınca geçmişten bir farkının olmadığını görüyorum. Önce kini, kibri ve nefreti üzerinden atacaksın. Ali Koç değil istersen Trump ol bu şekilde başarı yakalama şansın yok. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' zihniyeti ile kulüp yönetilmez. tarihine geçmiş oyuncuların fotoğraflarını koridorlardan indirebilirsiniz lakin tarihten silemezsiniz. Karton taraftar uygulamasına tüm takım kaptanlarını koymuşlar, beni koymamışlar. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok. Koç, 1 sene daha şampiyon olmasın bakalım stadın önünden geçebiliyor mu?"

  1. 6.7.2020
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