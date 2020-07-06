Özat: Ali Koç stadın önünden geçemez
F.Bahçe'nin eski futbolcusu, teknik direktör Ümit Özat, Başkan Ali Koç'a sitemde bulundu.
F.Bahçe'nin eski futbolcusu, teknik direktör Ümit Özat, Başkan Ali Koç'a sitemde bulundu. Radyo Gol Fiesta'ya konuşan Özat "Bugün F.Bahçe'nin durumuna bakınca geçmişten bir farkının olmadığını görüyorum. Önce kini, kibri ve nefreti üzerinden atacaksın. Ali Koç değil istersen Trump ol bu şekilde başarı yakalama şansın yok. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' zihniyeti ile kulüp yönetilmez. Fenerbahçe tarihine geçmiş oyuncuların fotoğraflarını koridorlardan indirebilirsiniz lakin tarihten silemezsiniz. Karton taraftar uygulamasına tüm takım kaptanlarını koymuşlar, beni koymamışlar. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok. Koç, 1 sene daha şampiyon olmasın bakalım stadın önünden geçebiliyor mu?"
- 6.7.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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