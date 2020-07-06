Özat: Ali Koç stadın önünden geçemez

F.Bahçe'nin eski futbolcusu, teknik direktör Ümit Özat, Başkan Ali Koç'a sitemde bulundu. Radyo Gol Fiesta'ya konuşan Özat "Bugün F.Bahçe'nin durumuna bakınca geçmişten bir farkının olmadığını görüyorum. Önce kini, kibri ve nefreti üzerinden atacaksın. Ali Koç değil istersen Trump ol bu şekilde başarı yakalama şansın yok. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' zihniyeti ile kulüp yönetilmez. Fenerbahçe tarihine geçmiş oyuncuların fotoğraflarını koridorlardan indirebilirsiniz lakin tarihten silemezsiniz. Karton taraftar uygulamasına tüm takım kaptanlarını koymuşlar, beni koymamışlar. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok. Koç, 1 sene daha şampiyon olmasın bakalım stadın önünden geçebiliyor mu?"