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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Mandzukic boşta

Mandzukic boşta

 Mandzukic, 'den ayrıldı.

Mandzukic, 'den ayrıldı. Hırvat forvet, sosyal medya hesabından kulüple karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıklarken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 34 yaşındaki golcüyü F.Bahçe, G.Saray ve Benevento'nun almak için yarıştığını yazdı.

  1. 6.7.2020
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