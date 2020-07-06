Hasan gaza bastı

Sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu son 4 maçta 3 asist yaparak adeta "Beni göndermeyin" dedi. Ancak yönetim, Hasan Ali'nin sık sık sakatlanması nedeni ile alternatif bir sol bek arıyor. Hasan'ın takımda kalıp kalmayacağı ise sezon sonunda belli olacak.