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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Hasan gaza bastı

Hasan gaza bastı

Sözleşmesi sona erecek olan , yükselen performansıyla dikkat çekiyor.

Sözleşmesi sona erecek olan , yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu son 4 maçta 3 asist yaparak adeta "Beni göndermeyin" dedi. Ancak yönetim, Hasan Ali'nin sık sık sakatlanması nedeni ile alternatif bir sol bek arıyor. Hasan'ın takımda kalıp kalmayacağı ise sezon sonunda belli olacak.

  1. 6.7.2020
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