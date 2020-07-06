Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu üstün meziyetlerini Wiel Corver eğitimlerine borçlu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup ederken, Ferdi Kadıoğlu performansıyla maça damga vurdu. Genç yıldız attığı iki golle övgülerin sahibi olurken, son vuruşları ve öncesindeki topa olan hakimiyeti en fazla dikkat çeken unsurlar oldu. Üstün yetenekleri ve tekniğini daha ilk maçtan gösteren Ferdi'nin bu özelliklerinin sadece doğuştan gelmediği ve çok küçük yaşlarda aldığı eğitimlerin önemli etkisi olduğu belirtildi.

WIEL CORVER EĞİTİMİ ALDI

Milliyet'in haberine göre, Ferdi'nin üstün meziyetleri çok küçük yaşlarda eğitimini aldığı "Wiel Corver" tekniklerinden geliyor. Hollanda, yıllardır Avrupa futbolunun en güçlü altyapısına sahip ülke. Wiel Corver da hem futbolculuk hem de teknik adamlık süreçlerinden edindiği tecrübeyi çocukların futbolu doğru öğrenmesi için kullandı. Bunun için geliştirdiği teknik birçok Hollandalı kulüp altyapısında şimdi de tüm dünyada en geçerli metot olarak kullanılıyor.

Altı basamaklı bir piramit olan Corver metodunda en altta "Topun patronu olmak" her şeyin başlangıcı olarak ifade edilirken en tepede ise "Takım oyunu" yer alıyor. Piramidin altı ve üstü arasında ise pas, top alma, bire bir atak ve defans, hız, bitiricilik gibi unsurlar yer alıyor. Çalışmalarda hızlı ayak hareketleri, temel teknik, iki ayağını kullanma, top sürme ve geçiş hareketleri üzerinde duruluyor.

Buradaki temel konu ise Ferdi'nin bu eğitimleri tam zamanında almış olması. 8-10 yaş arasında bu tekniğin geri dönüşü çok daha fazla oluyor. Ferdi de tam bu yaşlarda bu tekniği öğrendi. Hatta Hollanda'da yapılan yarışmada birinci oldu. Ödül olarak Manchester United maçını yerinde izledi.



ÖNCEDEN BİLİYOR

Ferdi'nin saha içindeki en önemli farkı teknik özellikleri. Bu tekniğin sahaya yansımasında ise ana faktör bu hareketlerin binlerce kez tekrarlanması ve artık kas hafızası olarak oyuncunun zihnine yerleşmesi. Topla buluştuğunda ne yapacağını bilmesi olarak öne çıkıyor.



'BAŞKASI OLSA DAYANAMAZDI'

Yetenekli futbolcu, Göztepe maçı ardından Fenerbahçe kariyerinin en mutlu anlarını yaşadı. Ferdi'nin yakın çevresine, "Hafta sonu oynamayacağını bilerek antrenman yapmak zordu. Çok sıkıntılar yaşadım. Benim durumumda aynı yaşta başka bir isim olsa dayanamaz, ayrılırdı" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ANNESİ GELDİ GOLÜ DE BİLDİ

Ferdi'nin yıldızlaştığı Göztepe maçında annesi Dianne Matla da tribündeydi. Hollanda'da yaşayan Matla uzun süre sonra oğlunu görme fırsatı yakaladı ve Ferdi'nin müthiş performansına şahitlik etti.

Matla'nın karşılaşma öncesi oğlunun ilk 11'de olduğunu öğrenince de "Bu maçta gol atacaksın" dediği belirtildi. Bu arada Ferdi'nin maçta omuz sakatlığı olduğu ifade edildi. Karşılaşma öncesi durumu belirsiz olan genç futbolcu sağlık ekibinin yoğun tedavisi ile sahaya çıktı.