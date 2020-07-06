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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de kötü sezonun kazançları: Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır

'in 30. haftasında önünde 'ye golleri ve kurtarışlarıyla galibiyeti getiren ile Altay’a ‘kötü sezonun kazançları’ olarak bakılıyor.

Süper Lig'de galibiyeti ile Avrupa kupalarına katılma ümidini sürdüren 'de ile 'ın performansları sevinci katladı. 20 yaşındaki Ferdi attığı 2 şık golle parlarken, kaleci Altay da yaptığı kurtarışlarla gelecek adına güven verdi. 2018'de NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro'ya transfer edilen Ferdi, 'ın gözüne bir türlü girememiş ve uzun süre kadroya alınmamıştı. 20 yaşındaki futbolcu küsmeyip, çalışmaya devam etmesinin karşılığını aldı.

ALTAY'DAN TELAFİ

Göztepe karşısında tekniğinin yanı sıra adam geçme ve bitirici vuruş özelliklerini sergileyen Kadıoğlu'na otoriteler tam not verdi. Altyapısını 'da alan Ferdi'nin gelecekte çok daha iyi yerlere geleceği ifade edildi. Kaleci Altay Bayındır da bu sezon yediği hatalı gollere rağmen bu kez yaptığı kurtarışlarla kendini affettirdi. Yeni kaleci alınsa bile rekabeti bırakmayacağını gösterdi. İki oyuncunun performansı, ısrarla gençlere yatırım yapan yönetim için kötü geçen sezonda bir nebze de olsa 'teselli' oldu.

AYAKLARIYLA ŞİİR YAZDI

Gençlerin performansı sosyal medyada da ses getirdi. Özellikle Ferdi Kadıoğlu'na övgüler gelirken, taraftarlar 'a da şans verilmesini istedi:

-İki senedir neyi bekliyorduk bu çocuğu oynatmadık yazık.
-Demek ki neymiş gençlere şans verirsen bir şeyler yolunda gidecek, haydi şimdi sıra Ömer Faruk Beyaz'da.
-Ferdi ayaklarıyla şiir yazdı.

GÜNEŞ'TEN MİLLİ DAVET BEKLİYOR

Bu sezon 6 gol+4 asist üreten Ferdi'nin gözü ay-yıldızlı formada. Tam Saha dergisine, ", Hollanda veya 'yı seçebilirim. Tercihimi teklif geldiğinde yapacağım" diyen genç yıldız, 'ten davet bekliyor. Güneş'in de Ferdi'yi kadroya çağırmayı planladığı belirtildi.

  1. 6.7.2020
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