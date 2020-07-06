Fenerbahçe'de kötü sezonun kazançları: Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır
Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe önünde Fenerbahçe'ye golleri ve kurtarışlarıyla galibiyeti getiren Ferdi Kadıoğlu ile Altay’a ‘kötü sezonun kazançları’ olarak bakılıyor.
Süper Lig'de Göztepe galibiyeti ile Avrupa kupalarına katılma ümidini sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile Altay Bayındır'ın performansları sevinci katladı. 20 yaşındaki Ferdi attığı 2 şık golle parlarken, kaleci Altay da yaptığı kurtarışlarla gelecek adına güven verdi. 2018'de NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro'ya transfer edilen Ferdi, Ersun Yanal'ın gözüne bir türlü girememiş ve uzun süre kadroya alınmamıştı. 20 yaşındaki futbolcu küsmeyip, çalışmaya devam etmesinin karşılığını aldı.
ALTAY'DAN TELAFİ
Göztepe karşısında tekniğinin yanı sıra adam geçme ve bitirici vuruş özelliklerini sergileyen Kadıoğlu'na otoriteler tam not verdi. Altyapısını Hollanda'da alan Ferdi'nin gelecekte çok daha iyi yerlere geleceği ifade edildi. Kaleci Altay Bayındır da bu sezon yediği hatalı gollere rağmen bu kez yaptığı kurtarışlarla kendini affettirdi. Yeni kaleci alınsa bile rekabeti bırakmayacağını gösterdi. İki oyuncunun performansı, ısrarla gençlere yatırım yapan yönetim için kötü geçen sezonda bir nebze de olsa 'teselli' oldu.
AYAKLARIYLA ŞİİR YAZDI
Gençlerin performansı sosyal medyada da ses getirdi. Özellikle Ferdi Kadıoğlu'na övgüler gelirken, taraftarlar Ömer Faruk'a da şans verilmesini istedi:
-İki senedir neyi bekliyorduk bu çocuğu oynatmadık yazık.
-Demek ki neymiş gençlere şans verirsen bir şeyler yolunda gidecek, haydi şimdi sıra Ömer Faruk Beyaz'da.
-Ferdi ayaklarıyla şiir yazdı.
GÜNEŞ'TEN MİLLİ DAVET BEKLİYOR
Bu sezon 6 gol+4 asist üreten Ferdi'nin gözü ay-yıldızlı formada. Tam Saha dergisine, "Türkiye, Hollanda veya Kanada'yı seçebilirim. Tercihimi teklif geldiğinde yapacağım" diyen genç yıldız, Şenol Güneş'ten davet bekliyor. Güneş'in de Ferdi'yi kadroya çağırmayı planladığı belirtildi.
- 6.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de kötü sezonun kazançları: Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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