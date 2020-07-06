Fenerbahçe'de Ozan Tufan uyarıldı! "Yaptığın hareketler..."

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek Yeni Malatyaspor maçı sonrası bir 3 puanı daha hanesine yazdırarak moral buldu. Karşılaşmada oyundan alınan Ozan Tufan'ın tavırları dikkat çekmişti. Teknik heyetin yıldız isme uyarı yaptığı ortaya çıktı.