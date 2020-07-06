Fenerbahçe'de Ozan Tufan uyarıldı! "Yaptığın hareketler..."

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek Yeni Malatyaspor maçı sonrası bir 3 puanı daha hanesine yazdırarak moral buldu. Karşılaşmada oyundan alınan Ozan Tufan'ın tavırları dikkat çekmişti. Teknik heyetin yıldız isme uyarı yaptığı ortaya çıktı.
6 Temmuz 2020 Pazartesi 08:51
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Avrupa iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, 72. dakikada oyundan alınmasına tepki gösterdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şaşkınlığını gizleyemeyen Ozan'ın moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenmişti.
Milli futbolcu, daha sonra teknik ekibin kendisiyle konuşmasının ardından mücadeleyi kenardan takip etti.
DENİZ TÜRÜÇ DE YAPMIŞTI!
Fenerbahçe'de teknik heyete benzer tepkiyi daha önce Deniz Türüç de göstermişti.
Milli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada gol atmasının ardından oyundan alınınca tepki göstermişti.