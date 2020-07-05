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05 Temmuz 2020, Pazar
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Kruse'nin yeni adresi belli oldu!

Kruse'nin yeni adresi belli oldu!

ile sorunlu bir şekilde ayrılan 'ye 'dan talip çıktı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu için Hoffenheim'ın teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Yeni hedefini olarak belirleyen 'nin bu isteği gerçekleşiyor. ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden deneyimli isim için Hoffenheim devreye girdi.

Alman basınına göre; 32 yaşındaki hücum oyuncusu için Hoffenheim teklif yapmaya hazırlanıyor.

BONSERVİS OLMAMASI CEZBEDİCİ
Kadrosunda Kruse'nin pozisyonunda oynayabilen 5 oyuncu birden bulunduran Hoffenheim'ın, döneminde gerçekleşecek olan ayrılıklar sonrasında Kruse'yi kadroya katmak istediği ifade edildi. Max Kruse için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olması, Hoffenheim için bu transferi cezbedici kılan bir diğer unsur olarak belirtildi.

KRUSE'NİN HEDEFİ BUNDESLIGA
Fenerbahçe'den ayrılığı sonrasında yeni hedefini açıklayan hücum oyuncusu, "Kişisel olarak bir seçim yapacak olursam, Almanya içerisinde kalmayı tercih ederim. Kariyerimin bu aşamasından sonra alacağım maaş, para hiç önemli değil. Bundesliga'da oynayan her kulüp, bana yetecek olan maaşı verebilecek finansal imkanlara sahip." demişti.

Kruse, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 7 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 19:06
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