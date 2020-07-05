Kruse'nin yeni adresi belli oldu!
Fenerbahçe ile sorunlu bir şekilde ayrılan Max Kruse'ye Almanya Bundesliga'dan talip çıktı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu için Hoffenheim'ın teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Yeni hedefini Almanya Bundesliga olarak belirleyen Max Kruse'nin bu isteği gerçekleşiyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden deneyimli isim için Hoffenheim devreye girdi.
Alman basınına göre; 32 yaşındaki hücum oyuncusu için Hoffenheim teklif yapmaya hazırlanıyor.
BONSERVİS OLMAMASI CEZBEDİCİ
Kadrosunda Kruse'nin pozisyonunda oynayabilen 5 oyuncu birden bulunduran Hoffenheim'ın, transfer döneminde gerçekleşecek olan ayrılıklar sonrasında Kruse'yi kadroya katmak istediği ifade edildi. Max Kruse için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olması, Hoffenheim için bu transferi cezbedici kılan bir diğer unsur olarak belirtildi.
KRUSE'NİN HEDEFİ BUNDESLIGA
Fenerbahçe'den ayrılığı sonrasında yeni hedefini açıklayan hücum oyuncusu, "Kişisel olarak bir seçim yapacak olursam, Almanya içerisinde kalmayı tercih ederim. Kariyerimin bu aşamasından sonra alacağım maaş, para hiç önemli değil. Bundesliga'da oynayan her kulüp, bana yetecek olan maaşı verebilecek finansal imkanlara sahip." demişti.
Kruse, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 7 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 19:06
- Canlı yayında flaş sözler! "Galatasaray Falcao'yu göndermek zorunda"
- Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray İrfan Can Kahveci transferini bitirdi"
- Erman Toroğlu net konuştu! "Pozisyon penaltı"
- Ferdi Kadıoğlu'na tekmelik uyarısı! "Ertesi gün Okan Buruk'u hastanede ziyaret ettim"
- Trabzonspor coşkuyla uğurlandı! | İZLEYİN
- Kobe Bryant'ın ölümünün ardından yeni kayıtlar ortaya çıktı!
- Ümit Özat'tan çarpıcı sözler! "Ali Koç stadyumun önünden geçemez"
- Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Resmi imza sonrası...
- Galatasaray karşısında Trabzonspor'un kozu belli oldu! "Tek kişilik dev kadro"
- Galatasaray'da transferin imza tarihi belli oldu! O yıldız...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kruse'nin yeni adresi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.