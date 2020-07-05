Mario Mandzukic'ten resmi açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için yoğun mesai harcadığı belirtilen Mario Mandzukic, kulübü Al Duhail ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Hırvat golcünün yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

"Al Duhail ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmemi feshetme kararı aldım. Katar'da gördüğüm misafirperverlik ve dürüstlük için gerçekten minnettarım. Bu kulüp için gelecekte başarılar diliyorum."

Mario Mandzukic bu sezon toplamda 7 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.