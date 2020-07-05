Mario Mandzukic'ten resmi açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu belirtilen Mario Mandzukic, kulübü Al Duhail ile olan sözleşmesini sonlandırdığını açıkladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için yoğun mesai harcadığı belirtilen Mario Mandzukic, kulübü Al Duhail ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Hırvat golcünün yaptığı açıklama şu şekilde oldu;
"Al Duhail ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmemi feshetme kararı aldım. Katar'da gördüğüm misafirperverlik ve dürüstlük için gerçekten minnettarım. Bu kulüp için gelecekte başarılar diliyorum."
Mario Mandzukic bu sezon toplamda 7 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.
- 05.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mario Mandzukic'ten resmi açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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