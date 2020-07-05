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05 Temmuz 2020, Pazar
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'ten resmi açıklama! ve ...

Mario Mandzukic'ten resmi açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberi... ve 'ın peşinde olduğu belirtilen , kulübü Al Duhail ile olan sözleşmesini sonlandırdığını açıkladı. İşte detaylar...

ve 'ın transferi için yoğun mesai harcadığı belirtilen , kulübü Al Duhail ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Hırvat golcünün yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

"Al Duhail ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmemi feshetme kararı aldım. Katar'da gördüğüm misafirperverlik ve dürüstlük için gerçekten minnettarım. Bu kulüp için gelecekte başarılar diliyorum."

Mario Mandzukic bu sezon toplamda 7 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

  1. 05.07.2020
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