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05 Temmuz 2020, Pazar
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'den şaşırtan istatistik! Orta sahalar...

Fenerbahçe'den şaşırtan istatistik! Orta sahalar...

'in 30. haftasında 'yi konuk eden sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi olmuştu. Sarı-lacivertlilerin 2 golünü de kaydeden Ferdi Kadıoğlu performansıyla göz doldurdu. Öte yandan 'nin orta saha performansı dikkat çekti. İşte detaylar...

'in 30. haftasında konuk ettiği 'yi 2-1 mağlup eden 'de orta saha oyuncularının performansı göz dolduruyor.

Özellikle salgın sürecinde lige verilen aranın ardından maçların yeniden başlamasıyla sarı-lacivertli orta saha oyuncularının gole katkısı dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, söz konusu dönemde ligde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, bu karşılaşmalarda atılan 7 golün 5'i orta sahadaki oyunculardan geldi. Sarı-lacivertliler, bahsi geçen müsabakalarda orta saha futbolcularının golleriyle hanesine 9 puan yazdırdı.

Sezonun geri kalan kısmında 53 gol atan Fenerbahçe'de forvetler 22 kez ağları havalandırırken, orta saha oyuncuları 23 gole ulaştı. Kalan 8 gol ise defans oyuncularından geldi.

Fenerbahçe, sezonun yeniden başlamasıyla ligde , Kasımpaşa, BtcTurk ve Göztepe ile mücadele etti.

Söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa'ya gol atamadan mağlup olan Fenerbahçe, diğer rakiplerini ise yenmeyi başardı.

KAYSERİ'DE 3 PUANI GETİREN GOL GUSTAVO'DAN
Fenerbahçe, ligin yeniden başlamasıyla ilk sınavını Hes Kablo Kayserispor'a karşı verdi.

Bu karşılaşmada yenik duruma düşen sarı-lacivertlilerde beraberlik golü santrfor Vedat Muric'ten geldi.

Söz konusu müsabakanın son dakikalarında sahneye çıkan orta saha oyuncusu ise attığı jeneriklik golle takımının hanesine 3 puan yazdıran isim oldu.

YENİ MALATYASPOR MAÇINDA OZAN PARLADI
Fenerbahçe'de bir sonraki iç saha maçında yıldızlaştı. Sarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında zor bir sınav verirken, Ozan Tufan takımını 3 puana ulaştırmayı başardı. Ozan, söz konusu müsabakada takımı yenik durumdayken attığı 2 golle galibiyeti getiren isim oldu.

GÖZTEPE'DE FERDİ KADIOĞLU SAHNE ALDI
Fenerbahçe'de son olarak Göztepe maçında Ferdi Kadıoğlu sahneye çıktı.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2-1 kazandıkları karşılaşmada 2 gole de imza atarak takımını 3 puana taşıdı.

ORTA SAHALAR FORVETLERİ GEÇTİ
Fenerbahçe'de orta saha futbolcuları, gol yollarında golcüleri geride bıraktı.

Sarı-lacivertlilerde ligde sezonun geride kalan bölümünde Vedat Muric, Max Kruse ve üçlüsünden oluşan forvet hattı 22 gole imza attı.

Bu isimlerden Muriqi, 15 gol bulurken, geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılan Kruse 7 gol atmayı başardı. Mevlüt Erdinç ise ligde henüz golle tanışamadı.

Fenerbahçe'de son olarak Göztepe maçında Ferdi Kadıoğlu'nun attığı 2 golle orta saha oyuncuları 23 gole ulaştı.

Orta saha oyuncularından Ozan Tufan 5, Ferdi Kadıoğlu 4, Luiz Gustavo ve Garry Rodrigues 3 gol atarken, ve Deniz Türüç fileleri 2 kez sarstı. Emre Belözoğlu, Jailson, Miha Zajc ve takımdan sezon başında ayrılan ise birer gol kaydetti.

  1. 05.07.2020
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