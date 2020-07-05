Volkan Demirel tribünde çıldırdı! İşte o anlar - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galeri Volkan Demirel tribünde çıldırdı! İşte o anlar

Volkan Demirel tribünde çıldırdı! İşte o anlar

Fenerbahçe ligde sahasında ağırladığı Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenörlük yapan Volkan Demirel'in tribündeki halleri ise dikkat çekti.

5 Temmuz 2020 Pazar 08:51 Güncelleme: 05.07.2020 08:51
Volkan Demirel tribünde çıldırdı! İşte o anlar

Fenerbahçe Süper Lig'in 30. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'yi Ferdi Kadıoğlu'nun attığı 2 golle 2-1 mağlup etti.

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Volkan Demirel tribünde çıldırdı! İşte o anlar

Sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenörlük yapan Volkan Demirel, özellikle ikinci yarıda takıma tribünden uyarılarda bulunurken, gergin halleri kameralara yansıdı. İşte o kareler...

Volkan Demirel tribünde çıldırdı! İşte o anlar
Volkan Demirel tribünde çıldırdı! İşte o anlar
Volkan Demirel tribünde çıldırdı! İşte o anlar
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