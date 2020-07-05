Fenerbahçe 'Onyekuru krizi'nin eşiğinden dönmüş!

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maç öncesi, Galatasaray'ın Onyekuru'da yaşadığı 'kiralık krizi'nden son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren Simon Falette'e 'dön' çağrısında bulundu. Galatasaray'ın Onyekuru'da yaşadığı gibi bir durumla karşı karşıya kalan Fenerbahçe, Alman kulübüyle hemen iletişime geçti.

Alman kulübüne FIFA ve UEFA'nın kuralını hatırlatan yönetim olumlu dönüş aldı. Bu gelişmenin ardından Fransız futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili açıklama yayınlayan Fenerbahçe, "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer vermişti.