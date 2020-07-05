Fenerbahçe 'Onyekuru krizi'nin eşiğinden dönmüş!
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı maç öncesi, Galatasaray'ın Onyekuru'da yaşadığına benzer bir durumla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maç öncesi, Galatasaray'ın Onyekuru'da yaşadığı 'kiralık krizi'nden son anda kurtulduğu ortaya çıktı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren Simon Falette'e 'dön' çağrısında bulundu. Galatasaray'ın Onyekuru'da yaşadığı gibi bir durumla karşı karşıya kalan Fenerbahçe, Alman kulübüyle hemen iletişime geçti.
Alman kulübüne FIFA ve UEFA'nın kuralını hatırlatan yönetim olumlu dönüş aldı. Bu gelişmenin ardından Fransız futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili açıklama yayınlayan Fenerbahçe, "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer vermişti.
- 05.07.2020
- Olympiakos Giannoulis Larentzakis'i kadrosuna kattı
- Burnley-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fenerbahçe'den şaşırtan istatistik! Orta sahalar...
- Real Madrid'in eski hocası Vanderlei Luxemburgo corona virüsüne yakalandı
- Son dakika: Beşiktaş'ın Kayserispor maç kadrosu açıklandı! Adem Ljajic ve Umut Nayir...
- Galatasaray karşısında Trabzonspor'un kozu belli oldu! "Tek kişilik dev kadro"
- Galatasaray'da transferin imza tarihi belli oldu! O yıldız...
- Son dakika transfer haberleri: Ve Beşiktaş'ta karar verildi! Domagoj Vida...
- Adem Ljajic'ten çok özel hazırlık! Derbide patlama...
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Oyun içinde oyun! Onyekuru'da neler oldu? İşte şoke eden nedenler
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe 'Onyekuru krizi'nin eşiğinden dönmüş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.