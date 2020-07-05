Fenerbahçe 'Onyekuru krizi'nin eşiğinden dönmüş! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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' krizi'nin eşiğinden dönmüş!

Fenerbahçe 'Onyekuru krizi'nin eşiğinden dönmüş!

'nin 'de ile oynadığı maç öncesi, 'ın 'da yaşadığına benzer bir durumla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

'nin ile oynadığı maç öncesi, 'ın 'da yaşadığı 'kiralık krizi'nden son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre Alman ekibi , Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren 'e 'dön' çağrısında bulundu. Galatasaray'ın Onyekuru'da yaşadığı gibi bir durumla karşı karşıya kalan Fenerbahçe, Alman kulübüyle hemen iletişime geçti.

Alman kulübüne ve 'nın kuralını hatırlatan yönetim olumlu dönüş aldı. Bu gelişmenin ardından Fransız futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili açıklama yayınlayan Fenerbahçe, "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer vermişti.

  1. 05.07.2020
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