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Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Resmi imza sonrası...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde Obradovic ile yolların ayrıldığını duyururken, yerine Jasikevicius'un geçeceği iddia edilmişti. Saras'ın bir anda Barcelona'nın başına geçmesi, Fenerbahçe'de B planını devreye soktu ve Sırp koç Igor Kokoskov sarı lacivertlilere resmi imzayı attı. Bunun ardından Sırp ünlü antrenör, ülkesinin basınına yaptığı konuşmada Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

5 Temmuz 2020 Pazar 14:52 Güncelleme: 05.07.2020 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





