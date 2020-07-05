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Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Resmi imza sonrası...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde Obradovic ile yolların ayrıldığını duyururken, yerine Jasikevicius'un geçeceği iddia edilmişti. Saras'ın bir anda Barcelona'nın başına geçmesi, Fenerbahçe'de B planını devreye soktu ve Sırp koç Igor Kokoskov sarı lacivertlilere resmi imzayı attı. Bunun ardından Sırp ünlü antrenör, ülkesinin basınına yaptığı konuşmada Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
5 Temmuz 2020 Pazar 14:52
Güncelleme: 05.07.2020 14:58
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Fenerbahçe'de Zejlko Obradovic'in ardından basketbol anternörlüğüne getirilen Igor Kokoskov, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.
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Sırp koç, yaptığı konuşmada Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatırken, sarı lacivertlilerden övgü dolu sözlerle bahsetti.
Sportklub'a konuşan Kokoskov'un açıklamaları şu şekilde oldu;
"Herşey çok hızlı oldu. Fenerbahçe bir kaç gün önce menajerimle temasa geçti ve ilk görüşmeler başladı. Onlarla konuştuk ve çok çabuk anlaşmaya vardık.
Bir sürpriz gibi görünebilir ama modern basketbol dünyası, basketbol pazarı benzersizdir. Oyuncuların ve antrenörlerin dolaşımı sürekli gerçekleşebilir.