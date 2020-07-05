Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Resmi imza sonrası... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Resmi imza sonrası...

Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Resmi imza sonrası...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde Obradovic ile yolların ayrıldığını duyururken, yerine Jasikevicius'un geçeceği iddia edilmişti. Saras'ın bir anda Barcelona'nın başına geçmesi, Fenerbahçe'de B planını devreye soktu ve Sırp koç Igor Kokoskov sarı lacivertlilere resmi imzayı attı. Bunun ardından Sırp ünlü antrenör, ülkesinin basınına yaptığı konuşmada Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
5 Temmuz 2020 Pazar 14:52 Güncelleme: 05.07.2020 14:58
Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Resmi imza sonrası...

Fenerbahçe'de Zejlko Obradovic'in ardından basketbol anternörlüğüne getirilen Igor Kokoskov, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Resmi imza sonrası...

Sırp koç, yaptığı konuşmada Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatırken, sarı lacivertlilerden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Resmi imza sonrası...

Sportklub'a konuşan Kokoskov'un açıklamaları şu şekilde oldu;

Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Resmi imza sonrası...

"Herşey çok hızlı oldu. Fenerbahçe bir kaç gün önce menajerimle temasa geçti ve ilk görüşmeler başladı. Onlarla konuştuk ve çok çabuk anlaşmaya vardık.

Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Resmi imza sonrası...

Bir sürpriz gibi görünebilir ama modern basketbol dünyası, basketbol pazarı benzersizdir. Oyuncuların ve antrenörlerin dolaşımı sürekli gerçekleşebilir.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA