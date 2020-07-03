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03 Temmuz 2020, Cuma
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imzaya kaldı

Nuri Şahin imzaya kaldı

planlamasını yerli oyuncular üzerine kuran 'nin ile de anlaştığı belirtiliyor. ile sözleşmesini uzatmayan 31 yaşındaki gurbetçi yıldızın, kısa süre içinde 'a gelerek sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.

Yeni sezon planlamasını yerli oyuncular üzerine kuran 'nin ile de anlaştığı belirtiliyor. ile sözleşmesini uzatmayan 31 yaşındaki gurbetçi yıldızın, kısa süre içinde 'a gelerek sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.

  1. 3.7.2020
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