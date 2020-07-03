Nuri Şahin imzaya kaldı

Yeni sezon planlamasını yerli oyuncular üzerine kuran Fenerbahçe'nin Nuri Şahin ile de anlaştığı belirtiliyor. Werder Bremen ile sözleşmesini uzatmayan 31 yaşındaki gurbetçi yıldızın, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.