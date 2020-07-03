Fenerbahçe Giuliano'yu radara aldı
Sarı-lacivertli takımın iki yıl önce 10 milyon euro'ya Al Nasr'a sattığı Giuliano, 5 aydır maaşını alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu. Brezilyalı yıldızın, alacaklarına karşılık bonservisini almaya çalıştığı ifade edildi.
Sarı-lacivertli takımın iki yıl önce 10 milyon euro'ya Al Nasr'a sattığı Giuliano, 5 aydır maaşını alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu. Brezilyalı yıldızın, alacaklarına karşılık bonservisini almaya çalıştığı ifade edildi. Ülkesine dönmek isteyen Giuliano'yu Fenerbahçe'nin de takımı ve Türk futbolunu tanıması nedeniyle yeniden radara aldığı ve teklif yapabileceği ifade edildi. 30 yaşındaki on numara bu sezon Al Nasr formasıyla 27 maçta 10 gol ve 7 asistle oynadı.
- 3.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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