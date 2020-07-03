Fenerbahçe Giuliano'yu radara aldı

Sarı-lacivertli takımın iki yıl önce 10 milyon euro'ya Al Nasr'a sattığı Giuliano, 5 aydır maaşını alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu. Brezilyalı yıldızın, alacaklarına karşılık bonservisini almaya çalıştığı ifade edildi. Ülkesine dönmek isteyen Giuliano'yu Fenerbahçe'nin de takımı ve Türk futbolunu tanıması nedeniyle yeniden radara aldığı ve teklif yapabileceği ifade edildi. 30 yaşındaki on numara bu sezon Al Nasr formasıyla 27 maçta 10 gol ve 7 asistle oynadı.